Часто школьникам непросто ориентироваться в море предложений в системе профориентации.

На платформе проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» появился «Тиндер профессий», который поможет подросткам ознакомиться с разными специальностями с помощью ассоциативно понятной механики интерфейса.Часто школьникам непросто ориентироваться в море предложений в системе профориентации. Поэтому «Билет будущее» запустил удобное приложение, которое поможет пользователям провести блиц-отбор профессий и по первым признакам определить, подходят та или иная работа конкретно для них. Механика «Тиндера профессий», интегрированного в систему цифрового ядра https://bvbinfo.ru, знакома многим взрослым и подросткам. На экране появляются карточки профессий, «свайпая» их вправо или влево; школьники отмечают, нравится им предложенный вариант или нет.С помощью приложения пользователи легко знакомятся как с отдельными профессиями, ранжируя их по названию, востребованности или уровню зарплаты, так и с целыми отраслями. Например, если подросток хочет работать в ИТ или банковской сфере, но не знает, какие профессии эта сфера охватывает, он может познакомиться с их разнообразием, выбрав нужную отрасль в настройках фильтра. 15 понравившихся профессий можно добавить в «Избранное» и изучить их подробнее: узнать, чем занимаются специалисты, где используется результат их работы, какие возможности для развития и карьерного роста, необходимый уровень образования.Внешне система напоминает закрывшееся в России приложение для знакомств, но по существу вместо поиска легких отношений служит созданию одной из самых серьезных в жизни «пар»: «человек-профессия». Приложение заполняется командой поддержки проекта так, что в ней исключены типичные проблемы ушедшего сервиса: фейковые описания, «левые» аккаунты, подмена пользователя, воровство страниц, спам и фишинг.Она бесплатна. Так, в «Тиндере профессий» более 500 предложений: от врача, риелтора или фитнес-инструктора до биоинженера, MICE-менеджера, VR-дизайнера или игропедагога. Список профессий уже к концу года может быть дополнен.«Важно помнить, что для того чтобы быть счастливым, нужно встретить не только партнера по жизни, но и найти себя в профессиональной сфере. Познакомиться с профессиями вместе с «Билетом в будущее» может каждый, находясь в любой точке России. «Тиндер профессий» доступен на сайте и, как нам кажется, благодаря интересной «упаковке» создаст много «замечательных пар» между нужной государству профессией и ищущим свой путь в жизни человеком», – сообщили в пресс-службе проекта.