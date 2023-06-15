Филиал госфонда Защитники Отечества во Владимире оказывает необходимую помощь участникам СВО и их...

Филиал госфонда "Защитники Отечества" во Владимире оказывает необходимую помощь участникам СВО и их близким.Помощь участникам СВО и их близким. Как работает филиал государственного фонда "Защитники Отечества" во Владимирской области? И какая поддержка востребована? Расскажет Мария Платанюк.В филиал госфонда "Защитники Отечества" Илья Валерьевич идёт к открытию. Вся необходимая помощь и консультации участникам специальной военной операции отныне в одном месте. Проспект Ленина, 59. Первый этаж.- Здравствуйте, я участник СВО, мне нужна консультация.Илье - 43. В зоне СВО был военным разведчиком. Мужественно выполнял боевые задачи.- Конечно, принял взвешенное решение. Собрался и пошёл. Все. Разведка боем. Попал под миномётный обстрел.Тяжелое ранение в голову. А затем - долгие месяцы лечения в военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Сейчас социальные координаторы помогают Илье получить справку о ранении. Она нужна для оформления выплат. В фонд сегодня пришёл и Егор. За ветеранским удостоверением. О себе и сослуживцах говорит: "прокладывали путь на Артёмовск".Егор, участник специальной военной операции:- Как обычный воин, пробегая по всем инстанциям, мне на это понадобится месяц. А здесь мне сказали так-так- так. Очень хорошо, быстро, удобно.Фонд "Защитники Отечества" создан Указом Президента. Спектр поддержки широк, подчёркивает Ирина Жукова. Принцип "единого окна" - в действии.Ирина Жукова, и.о. руководителя филиала фонда "Защитники Отечества":- Можно получить юридическую бесплатную консультацию, консультацию по возможному трудоустройству, обучению. Получению средств технической реабилитации, для граждан, которым это необходимо. Медицинскую помощь. Мы направляем в медицинское учреждение, на санаторно-куротное лечение, оказание паллиативной помощи.Подставят плечо и близким бойцов. Фонду помогают жены и матери тех, кто сам на передовой. Представители Комитета семей Воинов Отечества. Ольга Лисовая - мама троих сыновей. Один из них сейчас на Донбассе.Ольга Лисовая, член Комитета семей воинов Отечества Владимирской области:- Я даже не думала, что мой мальчик, абсолютно гражданский человек, может выдержать всю тяжесть, которая на него свалилась. Было очень тяжело. Я знаю, что он жив, что у него всё в порядке.А у Лидии Немковой из посёлка Иванищи добровольцами ушли сын, младший брат, а теперь и супруг. Её же сердца хватает на всех, кто ждёт.- Мы каждого пропускаем через себя, через свою душу. У меня есть несколько семей, которым нужна помощь этого фонда. Я их связала между собой с ними начали работать.В штате фонда сейчас почти 30 человек. Он, конечно, будет расширяться. Социальные координаторы уже есть во всех районах региона.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".