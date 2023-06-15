Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в Петербургском Международном...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в Петербургском Международном Экономическом форуме.Делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым принимает участие в Петербургском Международном Экономическом форуме. Главном бизнес-форуме года в России. Уже подписаны несколько ключевых соглашений.Одно из них - с компанией "РЖД" и логистической группой "Адмирал" - о создании многоцелевого терминально-логистического комплекса. Его построят возле станции БОлдино в Петушинском районе. Реализация проекта позволит создать благоприятные условия для развития промышленного потенциала 33 региона. Еще одно соглашение заключенО со структурами "Сбера" - с банком и лизинговой компанией. Целью сотрудничества станут цифровизация социальных сервисов для жителей Владимирской области, развитие промышленного, аграрного секторов, лесоперерабатывающего комплекса, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Порядка семи важных таких для нас инвестиционных контрактов мы здесь подписываем. Это и сельское хозяйство, и развитие логистики, развитие производства в том числе высокотехнологичного производства лазерного оборудования. Надеемся, что сегодня мы встретимся еще с рядом партнеров в том числе и зарубежных стран, с ОАЭ, Ираном. И тоже есть наработки по контактам и выработке совместных инвестиционных предложений.