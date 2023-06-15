В Первом арбитражном апелляционном суде завершили рассмотрение дела по долгострою фирмы «Интерстройвладимир». Правда, судья запретил вести видеосъемку, а также фотографировать

В Первом арбитражном апелляционном суде завершили рассмотрение дела по долгострою фирмы «Интерстройвладимир». Правда, судья запретил вести видеосъемку, а также фотографировать председательствующих в ходе рассмотрения этого дела. Первая инстанция несостоятельным застройщика ЖК «Дуброва Парк-2» не признала. По решению Фемиды, Другов должен сам закончить работы на всех объектах. Это решение пытались оспорить. Апелляцию подали Фонд развития территорий