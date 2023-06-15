Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) от«Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях достигло 200 тысяч. Только с начала этого года новыми абонентами

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) от«Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях достигло 200 тысяч. Только с начала этого года новыми абонентами цифрового провайдера стали почти четыре тысячи семей. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Мы постоянно строим новые линии связи на территории Владимирской и Ивановской областей. Работа идет