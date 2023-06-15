Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях достигло 200 тысяч.

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях достигло 200 тысяч. Только с начала этого года новыми абонентами цифрового провайдера стали почти четыре тысячи семей.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы постоянно строим новые линии связи на территории Владимирской и Ивановской областей. Работа идет не только в новостройках, но и частном секторе, а также в малых населенных пунктах. Как результат, всё больше жителей регионов могут пользоваться современными цифровыми услугами: видеонаблюдением, сервисами умного дома и другими. 90 % новых абонентов не ограничиваются в своем выборе только интернетом. Они сразу подключают пакетный тариф с доступом в интернет, подпиской на Wink и мобильной связью».Антонина Малкова, жительница Гусь-Хрустального, абонент «Ростелекома»:«В марте в нашей семье произошло долгожданное событие: мы купили квартиру. Встал вопрос об услугах связи. Посоветовались с друзьями, соседями и по их рекомендациям выбрали надежного поставщика цифровых услуг — "Ростелеком”. У нас в тарифе — высокоскоростной интернет, мобильная связь для всех четырех членов семьи и цифровое ТВ. По сравнению с прежними счетами за связь вышло намного дешевле. Да и платить проще и удобнее».В этом году наиболее популярным стал комбо-тариф «Технологии выгоды +». Он включает интернет на скорости не менее 100 Мбит/с, доступ к Wink и мобильную связь. Подписка на видеосервис позволяет смотреть 194 телеканала и 50 тысяч фильмов на пяти устройствах. А мобильная связь — это 2 000 минут разговоров, 500 СМС и безлимитный интернет, а также возможность подключить до пяти сим-карт.Подробнее о сервисах и услугах провайдера можно узнать на «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8 800 301 38 20.Реклама.