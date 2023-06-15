Правительство Владимирской области подписало с компанией «Дорогобуж-агро» соглашение об условиях реализации инвестпроекта.

Инвестор построит в Селивановском районе козью ферму почти на 5000 голов. Об этом рассказал Александр Авдеев.Правительство Владимирской области подписало с компанией «Дорогобуж-агро» соглашение об условиях реализации инвестпроекта. Молочно-товарная ферма на 4 900 голов фуражных коз появится к 2025 году. Для местных жителей создадут десятки рабочих мест.Сейчас в районе работают шесть крупных предприятий по производству коровьего молока.