Анастасия Костенко дала откровенное интервью, в котором впервые подробно рассказала о браке с Дмитрием Тарасовым, пластике груди и многом другом.

Анастасия Костенко дала откровенное интервью, в котором впервые подробно рассказала о браке с Дмитрием Тарасовым, пластике груди и многом другом.Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко активно ведет соцсети и делится с поклонниками подробностями семейной жизни. Модель воспитывает с супругом троих детей и развивает собственную карьеру.В свежем выпуске ютуб-шоу "Алена, блин!" 29-летняя Костенко рассказала, как Дмитрий Тарасов ушел от Ольги Бузовой и переключился на нее. Обладательница титула "Вторая вице-мисс Россия-2014" отметила, что когда встретила Тарасова, он уже не носил кольцо и вел себя так, будто открыт к новым чувствам.По словам Анастасии Костенко, в то время было заметно, что семья Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой трещит по швам. При этом модель твердо дала понять футболисту, что не станет сближаться с ним, пока он женат. И тогда спортсмен расторг брак с поющей телеведущей. С тех пор Тарасов и Костенко вместе уже больше пяти лет.Впрочем, недавно вокруг многодетных родителей стали ходить каверзные слухи. Стали поговаривать, что влюбленные на грани развода. В интервью модель опровергла эти сплетни и заверила, что никаких проблем в отношениях нет.Анастасия Костенко призналась, что недавно сделала маммопластику. Она давно мечтала об этом и решила осуществить свой план. В своем телеграм-канале звезда подробно рассказывала обо всех этапах операции и реабилитации.Кроме того, Анастасия Костенко похвасталась, что сама купила новую квартиру. Поклонники удивились, зачем замужней женщине покупать отдельное жилье. При этом модель отметила интересную деталь: Дмитрий Тарасов подписал документы, в которых уверяет, что не претендует в случае развода на эту жилплощадь.