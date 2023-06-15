Лето набирает обороты: Во Владимирской области ожидается жаркий день. По прогнозам синоптиков, 16...

Лето набирает обороты: Во Владимирской области ожидается жаркий день.По прогнозам синоптиков, 16 июня во Владимирской области ожидается самый жаркий день на уходящей неделе. Температура воздуха днем прогреется до +28°C. Ночью столбик термометра опустится до +13°C.Ветер северный, 3м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 745 до 749 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды16 июня почитается память мученика Лукиана. В народе этот день называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем. На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи. Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны – будет день ясный; холодноватый ветер – может быть градовый дождь; с юга или запада – к ненастью; с юго-запада – ненастье надолго.Фото pxfuel.com