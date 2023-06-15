Лучшим школьникам Владимира вручили паспорта в Патриаршем саду. В Патриаршем саду Владимира...

Лучшим школьникам Владимира вручили паспорта в Патриаршем саду.В Патриаршем саду Владимира школьникам, которые показали отличные результаты в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни, в торжественной обстановке вручили паспорта. С подробностями - Федор ЛалакинТридцать третьему региону - тридцать три новых гражданина! В числе тех, кому сегодня в торжественной обстановке вручают паспорта, ученица 36-ой школы Илона Кржижановская. Круглая отличница, призер городских олимпиад, танцовщица, сегодня девушка буквально - почувствовала себя другим человеком.Кржижановская Илона, ученица школы №36 г. Владимира:- Я ощущаю себя наверно взрослее, ответственность за свои действия, больше уверенности, больше прав и горжусь этим.Поддержать Илону на вручении пришли ее мама и сестраКржижановская Ева, мама Илоны, Кржижановская Милана, сестра Илоны:- Мы очень гордимся за нее сегодня такой приятный солнечный день, прекрасная атмосфера мы всем довольны и очень любим ее.- Да! Она наша маленькая гордость и хочется выразить отдельную благодарность администрации города Владимира за такую возможность это все очень здорово.Первый документ гражданина ребята получили из рук главы города Дмитрия Наумова, он тепло поприветствовал школьников и отметил важность их серьезного отношения к учебе, творчеству, спорту.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Они становятся полноценными гражданами нашей великой могучей страны и конечно же это большого, дорогого стоит и для них это серьезный шаг в их жизни и я надеюсь, что это поможет им сделать правильный выбор и стать настоящими жителями и продолжателями нашей истории как города Владимира, так и всей страны в целом.С получением первых паспортов учеников поздравили их родители и педагоги, а подарком для них стали выступления творческих коллективов города.Алексей Метелкин, председатель комитета по образованию, культуре туризму, делам молодежи г. Владимира:- Каждый из молодых людей, получивших сегодня из рук руководителей города паспорта граждан Российской Федерации уже является достойным представителем в той или иной сфере, уже показал значительные результаты и мне хочется верить, что ребята смогут достойно представлять, в будущем в перспективе не только город Владимир родной, но и Владимирскую область и Российскую Федерацию в целом.У ребят безусловно начинается новый этап в жизни. Теперь они официально стали гражданами Российской Федерации.Федор Лалакин, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".