Лучшим школьникам Владимира вручили паспорта в Патриаршем саду.
В Патриаршем саду Владимира...
Лучшим школьникам Владимира вручили паспорта в Патриаршем саду.
В Патриаршем саду Владимира школьникам, которые показали отличные результаты в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни, в торжественной обстановке вручили паспорта. С подробностями - Федор Лалакин
Тридцать третьему региону - тридцать три новых гражданина! В числе тех, кому сегодня в торжественной обстановке вручают паспорта, ученица 36-ой школы Илона Кржижановская. Круглая отличница, призер городских олимпиад, танцовщица, сегодня девушка буквально - почувствовала себя другим человеком.
Кржижановская Илона, ученица школы №36 г. Владимира:
- Я ощущаю себя наверно взрослее, ответственность за свои действия, больше уверенности, больше прав и горжусь этим.
Поддержать Илону на вручении пришли ее мама и сестра
Кржижановская Ева, мама Илоны, Кржижановская Милана, сестра Илоны:
- Мы очень гордимся за нее сегодня такой приятный солнечный день, прекрасная атмосфера мы всем довольны и очень любим ее.
- Да! Она наша маленькая гордость и хочется выразить отдельную благодарность администрации города Владимира за такую возможность это все очень здорово.
Первый документ гражданина ребята получили из рук главы города Дмитрия Наумова, он тепло поприветствовал школьников и отметил важность их серьезного отношения к учебе, творчеству, спорту.
Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:
- Они становятся полноценными гражданами нашей великой могучей страны и конечно же это большого, дорогого стоит и для них это серьезный шаг в их жизни и я надеюсь, что это поможет им сделать правильный выбор и стать настоящими жителями и продолжателями нашей истории как города Владимира, так и всей страны в целом.
С получением первых паспортов учеников поздравили их родители и педагоги, а подарком для них стали выступления творческих коллективов города.
Алексей Метелкин, председатель комитета по образованию, культуре туризму, делам молодежи г. Владимира:
- Каждый из молодых людей, получивших сегодня из рук руководителей города паспорта граждан Российской Федерации уже является достойным представителем в той или иной сфере, уже показал значительные результаты и мне хочется верить, что ребята смогут достойно представлять, в будущем в перспективе не только город Владимир родной, но и Владимирскую область и Российскую Федерацию в целом.
У ребят безусловно начинается новый этап в жизни. Теперь они официально стали гражданами Российской Федерации.
Федор Лалакин, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".