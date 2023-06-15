МЧС по Владимирской области предупреждает об опасности наступающей жары.
По данным Владимирского...
МЧС по Владимирской области предупреждает об опасности наступающей жары.
По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 16 июня местами по области ожидается максимальная температура воздуха.
Это повышает риски возникновения ЧС, связанных с возникновением очагов природных пожаров, переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки. А также вероятность природных пожаров в зоне торфяных месторождений, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
МЧС напоминает, что во Владимирской области запрещено разведение костров. Также настоятельно не рекомендуется посещение лесов в ближайшие дни.
Фото: https://www.pxfuel.com