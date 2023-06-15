Прокуратура выдала фирме предписание о прекращении работ

Администрация Владимира сообщает, что жители микрорайона Мосино встретились с мэром Дмитрием Наумовым и главой Суздальского района Алексеем Сараевым. Все вместе они обсудили . Жителям объяснили, что МСУ не выдавало документы, разрешающих стройку, тоже самое подтвердили в мэрии.Отметим, что руководитель компании-инвестора Никита Антонов, который тоже присутствовал на встрече заявил, что идущие работы - это возведение строительного городка. Но все-таки прокуратура выдала фирме предписание о прекращении работ.