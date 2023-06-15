Мощный магнитный шторм ожидает жителей Владимирской области ближайшие сутки. В июне 2023 года, по...

Мощный магнитный шторм ожидает жителей Владимирской области ближайшие сутки.В июне 2023 года, по информации ученых, метеозависимые люди будут заметно чувствовать удары магнитных бурь. По мнению экспертов, дыра, образовавшаяся на юго-западе Солнца будет источником ветра со стороны солнца, который войдет в атмосферу Земли со скоростью практически 3 млн км/ч.Уже с ночи 15 июня метеопаты ощутят перемену космической погоды. Магнитные бури будут усиливаться и перерастут до конца суток в настоящий шторм - 4 балла.С полуночи 16 июня и до 12 часов дня сила геоударов ослабнет будет равна 1-му баллу или показателю полного магнитосферного штиля.С 12 часов дня и до 18 часов вечера, а также с 21 часа вечера и до полуночи нового дня солнечный шторм повысит свои показатели до отметки в 2 балла, что соответствует нейтральной обстановке.С 18 часов вечера 17 июня и до 21 часа вечера сила геоударов будет равна 3-м баллам.Врачи советуют гипертоникам, пожилым и метеочувствительным лицам во время магнитных бурь соблюдать определенные рекомендации, такие как:обильное питьеснижение потребления солиотказ от тяжелой физической работыдостаточное количество снаправильное питаниеснижение физической активностиТакже рекомендуется пить чистую воду, проветривать помещения, избегать длительного использования электронных устройств.Фото pxfuel.com