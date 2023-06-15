К моменту приезда волонтеров, пес почти полностью ушел под черную жижу – на поверхности торчал только нос. Волонтерам позвонил случайный прохожий и сообщил, что в мазуте тонет собака. Люди

К моменту приезда волонтеров, пес почти полностью ушел под черную жижу – на поверхности торчал только нос. Волонтерам позвонил случайный прохожий и сообщил, что в мазуте тонет собака. Люди приехали на указанное место и долго искали черную лужу. Животного нигде не было видно. Волонтеры предположили, что кто-то уже спас собаку, и собирались уходить, как вдруг