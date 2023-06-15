На трассе М-12 во Владимирской области в ДТП погиб водитель цистерны с битумом. Сегодня, 15 июня,...

На трассе М-12 во Владимирской области в ДТП погиб водитель цистерны с битумом.Сегодня, 15 июня, в 5 часов 05 минут выезд первой дежурной смены спасателей АСС был в Собинский район.На 169 км трассы M-12 в результате ДТП погиб водитель грузовой цистерны и разлился битум.Судя по номерным знакам, большегруз приехал из Ленинградской области.Чтобы избежать возгорания, спасатели отключили аккумуляторы и приступили к деблокировке погибшего, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.Фото: пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.