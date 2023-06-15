В Сети опубликовали ролик, на котором видно, как артист угощает соседей по борту горячительным напитком.

В Сети опубликовали ролик, на котором видно, как артист угощает соседей по борту горячительным напитком.Сергея Пенкина часто называют настоящим мастером эпатажа. За свою карьеру экстравагантный артист не раз шокировал публику и становился героем громких скандалов. Многочисленные поклонники певца уже давно к этому привыкли и не удивляются его поведению. А вот сам Пенкин, судя по всему, до сих пор не может принять тот факт, что любая его выходка обязательно станет достоянием общественности.Несколько дней назад в Сети всплыла информация о том, что Сергей Пенкин напоил пассажиров рейса Южно-Сахалинск – Москва коньяком. Исполнитель возвращался в столицу после юбилейного концерта в Сахалине в хорошем настроении, и решил скрасить часы полета своим соседям по борту. Сообщалось, что певец не только угощал горячительным напитком всем желающих, но и щедро раздавал автографы.Несмотря на то, что многие не увидели в поведении артиста ничего предосудительного, сам он, судя по всему, своим поступком не гордится. Отвечая на вопросы журналистов, Пенкин отрицал слухи и уверял, что проспал весь полет в бизнес-классе. А позже на просторах Интернета все же появились доказательства обратного.Кто-то из пассажиров борта опубликовал ролик с участием Сергея Пенкина. На кадрах, как и утверждалось ранее, исполнитель стоит посреди самолета с пластиковыми стаканчиками в руках и беседует состюардом. В это же время его помощник наливает пассажирам коньяк. В отличие от некоторых коллег, которые любят устраивать в самолете настоящий дебош, певец ведет себя вполне безобидно и доброжелательно.