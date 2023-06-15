Народные приметы:16 июня. Почему в день Луки Ветряника нельзя никому рассказывать о своих тайнах и...

Народные приметы:16 июня. Почему в день Луки Ветряника нельзя никому рассказывать о своих тайнах и желаниях.В пятницу, 16 июня 2023 года в народном календаре отмечается Лука Ветряник. В этот день гадали по ветру об урожае. Православная церковь почитает мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицу Павлу деву.Народный праздник называется Лукьяном Ветряком по двум причинам. Во-первых, Православная церковь отмечает память святого мученика Лукиллиана, который жил в III веке. Во-вторых, по направлению ветра судили о грядущих событиях: южный ветер — урожай яровых, северо-западный — к сырой погоде и болезням, восточный — к инфекциям, северо-восточный — к длительным дождям, северный — день будет ясным.Что можно делать в день Луки Ветряника?Нужно хотя бы ненадолго открыть окна. Начнётся белая полоса, закончатся многие проблемы и неприятности.Постиранное бельё лучше сушить на балконе. Ветер сегодня обладает особенными силами, может выдуть из него всё плохое, горести, печали и проблемы, зарядить благотворными силами, которые в последующем передадутся человеку.В день Лукьяна принято было выбирать место для будущего колодца.Что нельзя делать в день Луки Ветряника?Нельзя носить с собой много денег — начнутся финансовые проблемы.Нельзя совершать крупные и дорогостоящие покупки — деньги окажутся «выброшенными на ветер».Нельзя на улице рассказывать тайны, сокровенные вещи, желания. Ветер всё разнесёт, так что даже самые тайные вещи будут всем известны, а желания не осуществятся.Народные приметы на 16 июня 2023 годаВихрь долго держится — в ближайшие дни сохранится ясная погода.Гроза — сенокос будет плохим.Проливной дождь — урожай грибов.На закате солнечные лучи отражаются на другой стороне неба — к перемене направления ветра.Фото pxfuel.com