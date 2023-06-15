Егор Бероев дал большое интервью, где много говорил о бывших коллегах.

Егор Бероев дал большое интервью, где много говорил о бывших коллегах.Некоторое время назад Ксения Алферова, которая едва не опоздала на красную ковровую дорожку Московского Кинофестиваля, появилась на мероприятии в одиночку. Но у ее супруга Егор Бероева была уважительная причина отсутствовать: в тот момент он находился в рабочей командировке в Донбассе, где снимал фильм.После того как актер вернулся в столицу, он пообщался с журналистами издания Комсомольская правда. Большую часть беседы он посвятил российским актерам, которые уехали за границу.Про дочь Владимира Машкова Егор Бероев и вовсе отказался разговаривать, а вот на личность недавно отчалившей Яны Трояновой поделился своим взглядом. По мнению Егора, многие из актеров по образованию имеют небольшой запас знаний во всем, что не касается сцены. Отсутствие критического мышления или пытливости ума будто расцветает после того, как очередной человек добился известности."У меня нету никакого чувства к ним. Ни жалости, ни обиды. Наверное, кому-то я просто не подам руки", – высказался об уехавших за границу звездах Егор Бероев.Дополнил он свою речь мыслью о том, что все те, кто сейчас перестал поддерживать свою страну просто-напросто стали жертвой информационного обмана. Но их, уверен он, нельзя винить."Несчастные люди. Несчастные. Без родины", – резюмировал Егор Бероев.