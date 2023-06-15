Филипп Киркоров устроил сексуальные танцы прямо на улице.

Филипп Киркоров устроил сексуальные танцы прямо на улице.Филипп Киркоров, который несколько месяцев потратил на свое преображения, полностью поправился после хирургических вмешательств и теперь готов показать окружающим результаты своих учений. Разумеется, первые изменения в его внешнем виде уже были замечены уже давно, однако теперь артист готов даже оголиться ради того, чтобы лицезреть свою красоту.В распоряжение корреспондентов Telegram канала SHOT попало видео, на котором постройневший Киркоров показал свой пресс прямо на улице. Он установил телефон, оперев его на одну из колонн балюстрады, а затем записал танец, во время которого сексуально изгибался и задирал майку. В самом конце ролика Филипп показал себе большой палец.Как сообщил прессе представитель Филиппа Киркорова, его подопечный готовится к важному модному показу, в котором должен совсем скоро принять участие. Репетировал он, судя по всему, финальную точу прохода по подиуму, в которой модель должна показать характер и немного позаигрывать с фотографами.Судя по тому, что Филипп буквально светился во время записи видео, он очарован своим отражением, которое видел на экране смартфона. И пользователи Сети, которые уже успели оценить движения Киркорова, также остались в восторге."Уфф", "Что за лев этот тигр", "Молодец, живет и кайфует от жизни", "Молодец мужик. Отлично выглядит", – похвалили Филиппа Киркорова комментаторы.