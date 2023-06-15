«Автосотка» для Владимира. На официальном сайте Государственной транспортной лизинговой компании опубликовали информацию о марках автобусов, которые поставят в город в рамках

«Автосотка» для Владимира. На официальном сайте Государственной транспортной лизинговой компании опубликовали информацию о марках автобусов, которые поставят в город в рамках инвестпроекта. Это будут 70 «Волгабасов» трёх моделей и 30 машин марки ЛИАЗ. Поставка автобусов – событие для города знаковое. Машины будет обслуживать муниципальный перевозчик «Владимирпассажиртранс». Как сообщали власти города и области, таким способом надеются