Российская актриса Любовь Константинова дала откровенное интервью и рассказала о своем становлении.

Российская актриса Любовь Константинова дала откровенное интервью и рассказала о своем становлении.Звезда ленты "Подольские курсанты" Любовь Константинова с детства снимается в кино. Первые роли уроженка Санкт-Петербурга получила еще в детском саду, уже тогда открылся ее актерский талант.В свежем интервью28-летняя знаменитость рассказала о карьере, семье и планах. Артистка театра и кино призналась, что выступления перед большой аудиторией никогда не были для нее проблемой, скорее наоборот, приносили удовольствие.С годами любовь к съемкам и игре в театре у нее лишь росла. Сначала Любовь Константинова поступила в детскую театральную студию "Кантабиле", затем продолжила набираться опыта в детско-юношеском театральном коллективе "Дуэт", а потом поступила в Школу-студию МХАТ.Однако вскоре Константинова решила бросить столичный ВУЗ и вернулась в родной Петербург доучиваться там. Оказывается, на смену обстановки повлиял внутренний дискомфорт. По словам девушки, раньше Москва давила на нее и совсем не вдохновляла в отличие от города-музея с роскошной архитектурой, реками и каналами.Сегодня Любовь Константинова ничуть не жалеет о выборе карьеры актрисы. Недавно девушка получила работу в новом проекте "Лихорадка" Александра Касаткина. Съемки картины были настолько разнообразными по геолокациям, что уставать от процесса звезда просто не успевала.Впереди у артистки много творческих задач в профессиональном ключе. Любовь Константинова с радостью берет на себя роли в традиционном, психологическом театре, а также изображает современные реалии.