Кортни Кокс из культового сериала Друзья прошла нелегкий путь, полный испытаний и падений.

Кортни Кокс из культового сериала "Друзья" прошла нелегкий путь, полный испытаний и падений.15 июня звезде и любимице миллионов Кортни Кокс из сериала "Друзья" исполнится 59 лет, но она по-прежнему хороша и харизматична, как и много лет назад.Яркая брюнетка из сериала "Друзья" ждала своей заветной роли Моники на протяжении десяти лет. Съемки в сериале сделали ее не только популярной, но и подарили крепкую дружбу с актрисой Дженнифер Энистон, которая стала крестной ее дочери.Изначально Кортни Кокс проходила кастинг на роль Рейчел, но в итоге ее утвердили на роль Моники. На протяжении десяти лет Кортни и ее коллеги – Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Мэттью Перри снимались в сериале "Друзья". Этот ситком стал целым периодом жизни актрисы.В пятом сезоне у Кортни Кокс начался роман с Чендлером. Потом она сблизилась с основателем группы Counting Crows Адамом Дьюрицем, но ничего серьезного не вышло. В 1989-м Кортни Кокс сошлась с Майклом Китоном, однако после шести лет совместной жизни пара распалась. После этого Кокс встречалась с Дэвидом Аркеттом, который был ее поклонником. Пара поженилась.Счастье материнства Кортни Кокс из "Друзей" испытала не сразу. перед этим она прошла много мучений и испытаний. Как выяснилось, перед тем, как забеременеть и успешно выносить ребенка, Кортни Кокс перенесла предательство и аж восемь выкидышей. Родила Кортни от своего мужа, и в последних сериях ситкома снималась уже беременной. В 2004-м у Кортни и Дэвида родилась дочь Коко Райли.