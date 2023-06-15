Представитель Управления Роспотребнадзор Владимирской области Юлия Каркаваниди рассказала, в каких...

Представитель Управления Роспотребнадзор Владимирской области Юлия Каркаваниди рассказала, в каких районах чаще всего людей кусают клещи.Только за минувшую неделю в больницы региона с жалобами на укусы клещей обратились почти 160 человек. 37 из них - дети. Насколько тревожны цифры с начала сезона? Где, в каких районах людей кусают чаще всего и как клещей исследуют на инфекции?Об этом - в интервью с Юлией Каркаваниди, представителем Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.