При пожаре в жилом доме во Владимире эвакуировано 20 человек, из них 5 детей.
Вечером, 14 июня...
При пожаре в жилом доме во Владимире эвакуировано 20 человек, из них 5 детей.
Вечером, 14 июня 2023 года во Владимире, на улице Соколова-Соколенка, дом 11 произошел пожар в многоквартирном жилом доме.
По прибытии спасателей, горел балкон на 3-м этаже 9-ти этажного дома. По предварительной информации площадь пожара 5 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
С места пожара эвакуировано 20 человек, в том числе 5 детей.
К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото МЧС России по Владимирской области