При пожаре в жилом доме во Владимире эвакуировано 20 человек, из них 5 детей. Вечером, 14 июня...

При пожаре в жилом доме во Владимире эвакуировано 20 человек, из них 5 детей.Вечером, 14 июня 2023 года во Владимире, на улице Соколова-Соколенка, дом 11 произошел пожар в многоквартирном жилом доме.По прибытии спасателей, горел балкон на 3-м этаже 9-ти этажного дома. По предварительной информации площадь пожара 5 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших не поступала.С места пожара эвакуировано 20 человек, в том числе 5 детей.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области