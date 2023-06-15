Водителям напомнили о ПДД.

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, который отмечается 15 июня, на Горьковской железной дороге прошли профилактические рейды. Об этом сообщает пресс-служба компании.Железнодорожники вместе с сотрудниками правоохранительных органов провели профилактические беседы с водителями автотранспорта, выдали им тематические памятки с правилами движения на железнодорожных переездах, а также стикеры со знаком «Остановитесь до переезда!».Напомним, за январь-май 2023 года количество нарушений ПДД на переездах по сравнению с тем же периодом прошлого года.