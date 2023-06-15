Жители Владимира против строительства бетонного завода в селе Мосино. По словам местных, здесь стоит порядка 500 частных домов. Владимирцы продолжают скупку земельных участков для

Жители Владимира против строительства бетонного завода в селе Мосино. По словам местных, здесь стоит порядка 500 частных домов. Владимирцы продолжают скупку земельных участков для строительства коттеджей. Некоторые только приступили к заливу фундамента. Новости о том, что по соседству будет построено предприятие, изрядно людей напугали. Светлана Попова, жительница г. Владимира – Уже один домик стоит, а