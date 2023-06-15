Георгия Вицина многие ассоциируют с образом Труса из комедий Леонида Гайдая Пес Барбос и необычный кросс, Самогонщики, Операция Ы и другие приключения Шурика. Но мало кто знает, что знаменитый актер жил очень скоромно, а памятник на его могиле на элитном Ваганьковском кладбище один из самых простых. Да и этого он не хотел...

Георгия Вицина многие ассоциируют с образом Труса из комедий Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс", "Самогонщики", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Но мало кто знает, что знаменитый актер жил очень скоромно, а памятник на его могиле на элитном Ваганьковском кладбище один из самых простых. Да и этого он не хотел...Вицин долгие годы жил в коммуналке, а когда появилась большая квартира в центре Москвы, то отдал ее дочери Наталье, а сам перебрался в "хрущевку" в Староконюшенном переулке. С 1995 года и до самой смерти актер не снимался в кино. Поклонники, видя нужду кумира, порой предлагали ему еду и деньги. Но он отказывался, поясняя: "Не могу взять, ведь люди последнее отдают".22 октября 2001 после одного из выступлений в Театре киноактера артиста пришлось госпитализировать в московскую больницу, где он и скончался на 85-м году жизни. После прощания в Доме кино Вицина похоронили на участке 12а на Ваганьково. Нарушим тем самым его последнюю волю. Ведь сам Георгий Михайлович очень просил, чтобы его тело кремировали, а прах развеяли бы в поле Подмосковья.Об этом же в свое время просила возлюбленная поэта Маяковского Лиля Брик – в завещании распорядилась быть развеянной близ Звенигорода. И обряд был проведен близ села Бушарино Одинцовского районе. Прах контр-адмирала и журналиста Тимура Гайдара, согласно его воле, был развеян с вертолета в 1999 году. Его сын – экономист Егор Гайдар – завещал развеять себя над Каневом в Черкасской области, но эта воля не была исполнена. А писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкие велели развеять их прах в небе над местом с точным указанными координатами (Аркадий — над Рязанским шоссе, Борис — над Пулковской обсерваторией). Их воля была исполнена.Что же касается Георгий Вицина, то на его могиле стоит скромная мраморная стела с именем, датами жизни и черно-белой фотографией. А в 2009 году рядом похоронили его вторую жену Тамару Вицину – племянницу биолога и селекционера Ивана Мичурина. Но, как говорят на кладбище, дочь знаменитого актера тут давно не видели. Вероятно, сказывается почтенный возраст – Наталье Вициной идет 69-й год...