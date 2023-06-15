В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) госкорпорация Росатом, Министерство электрификации Мьянмы и Primus Advanced Technologies Ltd. подписали меморандум о начале предпроектных работ по строительству ветропарков в регионах Магуэ и Мандалай.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) госкорпорация "Росатом", Министерство электрификации Мьянмы и Primus Advanced Technologies Ltd. подписали меморандум о начале предпроектных работ по строительству ветропарков в регионах Магуэ и Мандалай.Ветропарки появятся в мьянманском округе Магуэ. Мощность первого составит 116 МВТ, второго – 56 МВт. Реализацией проекта будет заниматься АО "НоваВинд" (дивизион госкорпорации "Росатом").Гендиректор "НоваВинд" Григорий Назаров назвал подписанный меморандум важным шагом к реализации ветроэнергетических проектов в регионе Магуэ. Поддержка проекта на уровне Министерства электрификации Мьянмы имеет особое значение, сказал он."Рассчитываю, что подготовка к раннему девелопменту проекта начнется в ближайшее время. Росатом уже много лет активно сотрудничает и укрепляет отношения с республикой, и я уверен, что этот проект – начало длительного и успешного партнерства в сфере ветроэнергетики", – подчеркнул Назаров.Также подписан меморандум о сотрудничестве в рамках сооружения ветропарка общей мощностью 200 МВт в поселках Кьяукпадаунге и Ньяунг-У в регионе Мандалай. Назаров напомнил, что в Мьянме уже реализованы проекты с использованием российских ядерных технологий."Очень ценю поддержку со стороны Министерства электрификации Мьянмы. Благодаря этому страна получит чистый источник энергии, а вместе с ним – целый промышленный кластер с рабочими местами и профессиями", – сказал гендиректор "НоваВинд".Министр электрификации Мьянмы У Таунг Хан отметил, что к 2030 году республика планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 11 %. По его словам, "Росатом" может обеспечить трансфер технологий для проектов ветроэнергетики в стране.Председатель Zeya & Associates Зея Мон обратил внимание, что на пути на пути к углеродной нейтральности возобновляемые источники энергии и декарбонизация являются обязательными.Компания "НоваВинд" основана в 2017 году. Дивизион занимается консолидацией усилий госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики.