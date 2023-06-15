«Ростелеком» и «Атомстройэкспорт» (входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере реализации проектов цифровой

«Ростелеком» и «Атомстройэкспорт» (входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере реализации проектов цифровой трансформации. Документ в рамках ПМЭФ-2023 подписали старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков и вице-президент по цифровизации и информационным технологиям «Атомстройэкспорта» Ольга Толстунова. Помимо разработки и внедрения единых подходов к процессу