Съемочная группа ГТРК Владимир приняла участие в праздновании Дня России в северной столице. В...

Съемочная группа ГТРК "Владимир" приняла участие в праздновании Дня России в северной столице.В День России одной из главных и масштабных площадок празднования стала "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Со всей страны туда съехались артисты, спортсмены и блогеры. Гости фестиваля послушали любимых исполнителей и приняли участие в различных активностях. В северной столице побывала и наша съёмочная группа.И это новый мировой рекорд среди юниоров. Илье Шерстнёву 20 лет. Вес штанги - 400 килограммов. Победа - результат ежедневного труда на протяжении 8 лет.Илья Шерстнёв, мастер спорта по пауэрлифтингу:- Я, если честно, не могу говорить. Потому что у меня во рту всё пересохло. Эмоции переполняют.Его наставник - Кирилл Сарычев, один из самых титулованных тяжелоатлетов. Кубок мира по пауэрлифтингу для спортсменов - торжественное событие. А когда состязания проходят в День России - это праздник вдвойне.Кирилл Сарычев, пауэрлифтер, мировой рекордсмен, резидент "Insight People":- Наркотики - запрещённая тема. Если говорить о правильных "наркотиках" - это спорт. Спорт - это правильный наркотик, который будет с тобой всю жизнь. И который делает из тебя человека.Русский человек - олицетворение силы и стойкости. Спорт закаляет тело и воспитывает характер. Продвигают своё мировоззрение атлеты в том числе и через социальные сети. Блогерство - не просто хобби и развлекательный контент, уверены создатели и партнёры продюсерского проекта "Insight People".Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика":- Если ты можешь презентовать свою разработку, если ты на широкую аудиторию можешь заявить о себе - это действительно очень большая компетенция.Данила Овчаров, генеральный директор компании "Yappy":- Большим вниманием пользуется контент образовательный. Именно вертикальный, именно короткий. Люди потребляют, потребляют быстро. У нас в приложении большое количество поколения "Альфа", мы об этом уже начали активно говорить. Это дети, а дети - они как губки, они впитывают. Поэтому образовательный контент пользуется большой популярностью.Фестиваль на территории "Газпром-Арены", который прошёл в День России - это не только спорт, хотя именно соревнования и спортивные мастер-классы для гостей, заняли большую часть программы. В гастрономическом пространстве - кухни разных народов России. От Камчатки до Балтики и Причерноморья. А также масштабный музыкальный концерт.Андрей Цыпляков, руководитель студии "Insight People" во Владимире:- Посмотри на эту прекрасную улыбку, на эту прекрасную улыбку. На улыбки этих прекрасных людей, которые толпой стоят и смотрят на выступления артистов. Что ещё нужно для атмосферы?Изюминкой праздника стали вертикальный забег на 80-й этаж самого высокого здания России "Лахта-центр". Участие в нём приняли атлеты со всей страны. Экстремальный прыжок с вершины небоскрёба исполнил мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов. Парашют спортсмена - в цветах российского триколора. А концерт, организованный при поддержке акционерного общества "Газпром", гремел до захода солнца. Гостями праздника стали более 100 тысяч человек.- В полнеба пламя, в полнеба смог. Россия с нами и с нами Бог!Максим Калашников, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".