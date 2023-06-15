Смотрите Вести в 14.30: жители Владимира задыхаются от едкого дыма.
Преступный лабиринт
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Смотрите "Вести" в 14.30: жители Владимира задыхаются от едкого дыма.
Преступный лабиринт
- Корыстные интересы. В отношении бывшего начальника владимирского паспортно-визового центра возбуждено уголовное дело.
Кто испортил воздух?
- Жители Владимира задыхаются от едкого дыма, идущего с территории промзоны в восточной части города. Специалисты уже берут пробы.
Предпоследний аккорд
- И путешествие в 19-й век. Произведения Чайковского в усадьбе Всеволжских. "Музыкальная экспедиция" добралась до Собинского района.