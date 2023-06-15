Смотрите Вести в 14.30: жители Владимира задыхаются от едкого дыма. Преступный лабиринт -...

Смотрите "Вести" в 14.30: жители Владимира задыхаются от едкого дыма.Преступный лабиринт- Корыстные интересы. В отношении бывшего начальника владимирского паспортно-визового центра возбуждено уголовное дело.Кто испортил воздух?- Жители Владимира задыхаются от едкого дыма, идущего с территории промзоны в восточной части города. Специалисты уже берут пробы.Предпоследний аккорд- И путешествие в 19-й век. Произведения Чайковского в усадьбе Всеволжских. "Музыкальная экспедиция" добралась до Собинского района.