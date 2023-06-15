Смотрите Вести в 21.05: Кто остановит незаконное строительство завода во Владимире? Слабоумие...

Смотрите "Вести" в 21.05: Кто остановит незаконное строительство завода во Владимире?Слабоумие или отвага?В дело о строительстве бетонного завода в микрорайоне Мосино областного центра вмешалась прокуратура. Но даже после официального запрета на площадку всё равно везут песок и стройматериалы.Форум года.Владимирская делегация во главе с губернатором Александром Авдеевым - на Петербург(ж)ском Международном Экономическом форуме. О ключевых соглашениях региона.Последний аккорд.И мелодичная точка. Путешествие "Музыкальной экспедиции" завершилось сегодня на Соборной площади во Владимире.