Сотрудники Россельхознадзора выявили факты фальсификации продукции в социальных учреждениях...

Сотрудники Россельхознадзора выявили факты фальсификации продукции в социальных учреждениях Владимирской области.Специалистами Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям проводится мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов.Особое внимание специалистами Управления уделяется контролю поставок животноводческой продукции в государственные социальные учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты населения.По итогам пяти месяцев 2023 года на территории трех областей отобрано 538 проб в государственных социальных учреждениях: молочная продукция (творог, масло сливочное, сметана, молоко), мясо свинина, мясо говядина, мясо птицы, яйцо куриное, колбасные изделия.Специалистами лабораторий в 47 случаях установили следующие несоответствия:факты фальсификации молочных продуктов немолочными жирами и растительными стеринами,обнаружены в образцах пищевых продуктов остатки лекарственных препаратов (ципрофлоксацин, энрофлоксацин),установлены несоответствия пищевой продукции требованиям микробиологических норм по показателям «листерия», «сальмонелла», «дрожжи»,обнаружен в составе продукции консервант – сорбиновая кислота, не заявленный производителем в своем составе,наличие в исследуемой продукции ДНК-сои, ДНК-курицы, также не заявленной производителям в своем составе, содержание в продукции микробной трансглутаминазы.Объем выявленных нарушений в общем по трем регионам составляет почти 8,7% от общего числа исследованных лабораториями проб (во Владимирской области процент выявления некачественной продукции составляет 6%, в Костромской области – 7,5%, в Ивановской области – 12,9%).Социальным учреждениям направлены письма о результатах мониторинга с целью исключения такой продукции из оборота.Инспекторами Управления выдано 102 предостережения (Владимирская область – 20, Костромская область – 22, Ивановская область – 60) о недопустимости нарушения обязательных требований производителям продукции, отозвано 15 деклараций о соответствии (Ивановская область), приостановлено действие 2 деклараций (Костромская область).Фото pxfuel.com