Жалобы Белого дома и Фонда развития территорий остались без удовлетворения.

Апелляционный суд не стал банкротить застройщика ЖК «Дуброва парк». Жалобы Белого дома и Фонда развития территорий остались без удовлетворения.Эпопея с домами, которые строят фирмы Игоря Другова, длится уже несколько лет. Ранее владимирцам предлагался вариант с передачей ЖК Фонду развития территорий и получения компенсаций, но часть собственников выступила против этой идеи. Теперь, в условиях дефицита бюджета, даже на компенсации рассчитывать весьма трудно.В текущих ценах на сдачу новостроек в эксплуатацию необходим миллиард рублей. Разрешение на строительство продлено до конца года, но работы на объектах практически не ведутся.Чтобы вмешаться в ситуацию власти подали иски о признании застройщика несостоятельным. Однако судьи уже в третий раз отказались обанкротить компании Другова.Добавим, что рассматривается ещё один иск о банкротстве третьей фирмы - «Интерстрой плюс». Однако дата заседания пока не назначена.