Этот год для «Нового города Александрова» оказался продуктивным, на конкурсе журналисты издания взяли 8 наград из 12.

В Александровском районе прошла торжественная церемония награждения профессионального журналистского конкурса «Открытый взгляд». Мероприятие проходило в Доме культуры города Струнино.Ежегодный районный конкурс журналистских работ «Открытый взгляд» проводится в Александровском районе уже в шестой раз. Местные журналисты, а с 2022 года и блогеры, борются за победу в 12 номинациях. Победители получают дипломы и ценные призы. Организатором конкурса является администрация Александровского района.Последние несколько лет по решению главы районной администрации ввели новую номинацию «Лучшее СМИ муниципального образования», победителя в этой номинации выбирают жители, голосуя за номинантов. Голосование проходит на официальных ресурсах районной администрации.В этом году с результатом 64,15% голосов победителем оказалась общественно-политическая районная газета «Новый город Александров». Второе место жители Александровского района отдали муниципальной газете «Александровский голос труда» (29,25% голосов), замыкает тройку лидеров в голосовании местный телеканал «Фобос».Для издания «Новый город Александров» это уже вторая победа в данной номинации. В прошлом году газета также оказалась лидером в народном голосовании.Этот год для «Нового города Александрова» оказался продуктивным, на конкурсе журналисты издания взяли 8 наград из 12.