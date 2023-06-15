Кража произошла в марте этого года. Обвиняемый демонтировал стекло террасы и проник в дом. Он украл электрический водонагреватель и временно удалился. В этот же день мужчина позвал на помощь

Кража произошла в марте этого года. Обвиняемый демонтировал стекло террасы и проник в дом. Он украл электрический водонагреватель и временно удалился. В этот же день мужчина позвал на помощь своего 32-летнего приятеля. Они снова залезли в дачный дом и похитили другую технику: радио, две проводные музыкальные колонки, микроволновку, электрический воздухонагреватель и газовую горелку. Владелец дачного