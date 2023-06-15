Ранее судимый местный житель ударил охранника ножом.

Ранее судимый местный житель ударил охранника ножом.В Кемерово правоохранительные органы задержали злоумышленника, который напал с ножом на охранника одного из местных торговых центров. Грабитель планировал обчистить магазин, однако ему помешали сработавшая сигнализация и прибывшие на место сотрудники безопасности.Об этом сообщает телеканал "" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Кемеровской области. По данным портала , ножевое ранение одному из охранников нанес ранее судимый 59-летний местный житель. Пострадавший госпитализирован.