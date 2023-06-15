В 2006 году Факел стал структурным подразделением Москино.

В 2006 году "Факел" стал структурным подразделением "Москино"."Факел" является одним из старейших кинотеатров Москвы. Новый сезон там стартует в следующее воскресенье, 18 июня. Примечательно, что обновленное учреждение культуры распахнет двери перед посетителями в год своего 65-летия.Кинотеатр "Факел" появился в Москве в 1958 году. Его построили на первом этаже сталинки, расположенной по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №15/16. Объект мгновенно стал одним из центров притяжения жителей советской столицы.Увы, но лихие 90-е не пощадили любимый многими москвичами кинотеатр. Он, как и многие другие объекты культуры, перестал выполнять свое основную функцию. В разные годы в здании действовали кофейня, магазин цветов и даже чайхана. Ситуация радикально изменилась в 2006 году, когда "Факел" стал структурным подразделением "Москино".Длительное время в кинотеатре функционировал только один зрительный зал. В ходе капитального ремонта специалисты вернули к жизни второй. Теперь в зданием смогут разместиться, соответственно, 63 и 69 зрителей. Кроме того, во время работ удалось обновить оборудование для показов, системы электроснабжения и отопления.В холле кинотеатра разместились кассовая зона и кафе для посетителей. Их, к слову, ждет особая программа в день открытия "Факела". Дело в том, что 18 июня свой профессиональный праздник будут отмечать отечественные медики. Они проведут встречу учреждении культуры, которая запланирована на 14:30. Вход по предварительной регистрации на сайте "Москино".После выступления медиков посетителей обновленного кинотеатра ждет специальный показ фильма "Доктор" режиссера Артема Темникова. Главную роль в картине исполнил ушедший в минувшем году заслуженный артист России Сергей Пускепалис. Кино рассказывает о готовности врача пожертвовать всем ради исцеления своих пациентов. Начало сеанса в 16:30, предварительная запись также необходима.Кстати, всех любителей кино этим летом ждут парки Москвы. открылись в восьми столичных зонах отдыха. Зрителей ждут как классические картины, так и новинки проката.