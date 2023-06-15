В Муроме рядом с городской центральной котельной на неогороженной территории местные жители обнаружили большое скопление мазута. По любительским кадрам видно, что в жиже погибла ни одна

В Муроме рядом с городской центральной котельной на неогороженной территории местные жители обнаружили большое скопление мазута. По любительским кадрам видно, что в жиже погибла ни одна птица, отчетливо виден труп собаки. Про мазутное болото стало известно, когда к волонтерам обратились за помощью горожане. Они увидели, как очередную собаку медленно засасывает на дно. На этот раз