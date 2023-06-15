Ребенок утонул в бассейне, оставшись без присмотра взрослых. Ему было 10 лет.

Ребенок утонул в бассейне, оставшись без присмотра взрослых. Ему было 10 лет.Трагедия произошла вечером 14 июня. Компания взрослых, среди которых был ребенок, посетила заведение в Октябрьском районе города Новосибирска. Портал уточняет, что в какой-то момент 10-летнего мальчика оставили без внимания, и он утонул. Через некоторое время тело ребенка нашел на дне бассейна один из взрослых. К тому моменту мальчик уже не подавал признаков жизни.После случившегося в сауну прибыли правоохранительные органы. Телеканал сообщает, что следователи осмотрели место трагедии, также была назначена экспертиза. Уточняется, что решение примут после того, как будет проведена проверка и установлены все детали произошедшего.Как пишет, сотрудники ведомства обратили особое внимание на опасность нахождения детей у воды без присмотра. Специалисты напомнили, что оставлять малышей одних в таких ситуациях нельзя.