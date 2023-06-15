Эксперт сделала разбор снимков влюбленной пары

Эксперт сделала разбор снимков влюбленной парыВ свои 54 года, пережив два развода, Татьяна Буланова продолжает активно строить личную жизнь. Совсем недавно артистка связала себя узами брака в третий раз и официально вышла замуж. Избранником певицы стал бизнесмен Валерий Руднев, который моложе ее на 19 лет. Свадьба влюбленных состоялась 2 июня, но ее до сих пор не перестают обсуждать.Многочисленные поклонники продолжают поздравлять певицу, которая обрела любовь и новую фамилию. Тем временем артистка открыто демонстрирует свое счастье в блоге, публикуя трогательные кадры с прошедшей свадьбы. Эксперт по жестам Илья Анищенко изучил несколько снимков пары и заметил на них тайные знаки.Специалист сделал вывод, что отношения супругов складываются хорошо. По словам Анищенко, никаких негативных сигналов в их жестах нет. Однако Валерий, в отличие от своей знаменитой жены, явно чувствует себя некомфортно из-за излишнего внимания и кажется неуверенным. Эксперт отметил, что Буланова на фоне супруга выглядит куда более стойкой."У него тело и спина так напряжены, что даже не по стойке смирно, а рука неестественно выдвинута вперед. Сказали замереть, и он замер. Есть определенная уверенность, что в этой семье будет главной Татьяна. Она более сильная, сдержанная, женщина-руководитель", – высказал свое мнение Илья Анищенко.Несмотря на неожиданные выводы, эксперт по жестам уверен, что союз супругов складывается гармонично. Специалист предположил, что Валерий будет во всем слушаться сильную жену. Как оно окажется на самом деле – покажет время.