Уникальное событие пройдет во второй раз. 37 театральных коллективов и сольных артистов выступят на улицах старинного города. Фестиваль уличных театров состоится 17 июня. Центром праздника

Уникальное событие пройдет во второй раз. 37 театральных коллективов и сольных артистов выступят на улицах старинного города. Фестиваль уличных театров состоится 17 июня. Центром праздника станет улица Кремлевская. С полудня и до позднего вечера артисты будут показывать гостям спектакли и постановки. Некоторые представления обещают удивить зрителей. Например, в 22:00 на реке Каменке гости фестиваля увидят