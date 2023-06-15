Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.В четверг, 14 июня, вечером в одном из жилых домов города Красновишерска в Пермском крае произошел взрыв газа, вследствие чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает со ссылкой на региональное МЧС.По данным , в результате чрезвычайного происшествия пострадал один человек. Прибывшим на место спасателям удалось оперативно ликвидировать пламя.Для эвакуации жителей многоквартирного дома пришлось задействовать автолестницу. 60 человек покинули место ЧП самостоятельно. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, уточняет портал .