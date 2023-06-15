Как рассказали в пресс-службе губернатора, в законодательство внесены изменения.

Жителей Владимирской области предупредили об уголовном преследовании за сбор краснокнижных грибов. Как рассказали в пресс-службе губернатора, в законодательство внесены изменения.Однако они вступят в силу лишь в конце грибного сезона - 12 октября. В свою очередь, министерство лесного хозяйства напоминает, что в регионе растёт несколько разновидностей любимого всеми лакомства, которые запрещено срезать уже сейчас.Полный список доступен по