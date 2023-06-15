Победителями стали три шара

Глава Владимирской области Александр Авдеев рассказал о итогах голосования за выбор дизайна для воздушного шара на 1000-летие Суздаля. Победителями стали три шара: синий, красный и белый.Соревнование проходило в два этапа, но из-за массовой победы губернатор внепланово добавил третий. Окончательный вердикт вынесут независимые эксперты. Для них поставлена задача создать макет, и из технических возможностей решить какой шар полетит ввысь.