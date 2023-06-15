Их фамилии в Белый дом будет присылать областной военкомат. Никаких заявлений и документов солдатам подавать не потребуется.

Во Владимирской области призывники, подписавшие контракт и пожелавшие служить в зоне СВО, получат 100 тысяч рублей. Об этом рассказала министр соцзащиты Любовь Кукушкина.Указом губернатора расширен список получателей единовременной денежной выплаты. Теперь региональную доплату получат не только мобилизованные и добровольцы, но и срочники, которые заключили контракт и поехали на передовую.Их фамилии в Белый дом будет присылать областной военкомат. Никаких заявлений и документов солдатам подавать не потребуется.