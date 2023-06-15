Роспотребнадзор пока не обнаружил источник загрязнения в районе ВПО «Точмаш». С жителями улиц Мира и Почаевской, которые жаловались на едкий дым, пообщались представители мэрии и ..

Роспотребнадзор пока не обнаружил источник загрязнения в районе ВПО «Точмаш». С жителями улиц Мира и Почаевской, которые жаловались на едкий дым, пообщались представители мэрии и специалисты надзорного ведомства.Центр гигиены и эпидемиологии произведёт забор проб для исследований качества воздуха. По результатам анализов будут приняты соответствующие меры.Параллельно чиновники проверили промышленные предприятия, расположенные на территории завода. Мэр Владимира Дмитрий Наумов поручил подчинённым взять ситуацию на контроль.