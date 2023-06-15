Ущерб от его действий оценивается в 8 млн рублей.

Во Владимире экс-директор «Паспортно-визового сервиса» МВД обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ.По версии следствия, фигурант отправлял мигрантов для оформления патента в ООО «Содействие 33-Плюс», чем причинил ущерб госбюджету в объёме 8 млн рублей. Работа частной конторы была устроена таким образом, что иностранцы, которые направлялись в Паспортно-визовый сервис, не могли пройти мимо её офиса. В результате все деньги за легализацию иностранных граждан оседали в карманах предпринимателей, а не шли в доход государства.Следком завёл уголовное дело. Расследование продолжается.