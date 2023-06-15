Как сообщили в УФСБ, руководитель перенаправлял мигрантов из государственного учреждения в частную контору, которая принадлежала его друзьям. Филиал «Паспортно-визовой сервис» МВД России

Как сообщили в УФСБ, руководитель перенаправлял мигрантов из государственного учреждения в частную контору, которая принадлежала его друзьям. Филиал «Паспортно-визовой сервис» МВД России предоставляет государственные услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов. В том числе, организация занимается приемом заявлений и документов. По версии следствия, бывший директор заставлял мигрантов подавать бумаги в частную фирму ООО «Содействие