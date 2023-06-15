Во Владимире отметили Всемирный День донора. Праздник медикам и всем, кто пришел в это время на донацию, устроили активисты проекта «Протяни руку жизни». Они придумали акцию «Звездный

Во Владимире отметили Всемирный День донора. Праздник медикам и всем, кто пришел в это время на донацию, устроили активисты проекта «Протяни руку жизни». Они придумали акцию «Звездный донор», чтобы привлечь как можно больше людей к донорству. В роли «звездного донора» выступил заместитель председателя областного парламента Роман Кавинов. Кровь он сдает не в первый раз. Роман